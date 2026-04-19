Россиянка закопала на кладбище драгоценности на полмиллиона после совета гадалки
В Омской области 53-летняя женщина закопала на кладбище драгоценности на полмиллиона рублей. Как сообщает портал Om1, она испугалась за семью после общения с гадалкой.
Сельчанка нашла в соцсетях женщину, которая назвалась Серафимой и предлагала эзотерические услуги. Россиянка обратилась к ней с просьбой вылечить больные ноги.
Лжецелительница взяла за диагностику две тысячи рублей, затем — ещё пять тысяч за лечение. Позже мошенница велела собрать все золотые украшения, связать их в красный платок и закопать на кладбище, чтобы отвести беду от семьи.
Испуганная клиентка так и сделала. На следующий день «целительница» приказала перенести драгоценности в другую могилу. Пострадавшая снова закопала золото. Позже она пришла проверить украшения, но ничего не обнаружила. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
