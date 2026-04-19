Стали известны подробности гибели супругов Бенграф в Мытищах
Появились новые подробности трагедии с участием актёра Владислава Бенграфа и его супруги Евгении. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в последние два дня мужчина жил у тёщи, так как супруга выгнала его из дома.
Со слов близких знакомых пары, Евгения несколько месяцев терпела нервное поведение Владислава. Актёр то ругался с ней и плакал, то умолял о прощении. Девушка устала от этого и выгнала мужа. Бенграф уехал жить к тёще, поскольку отношения с собственной матерью оставались не очень хорошими.
Накануне вечером его супруга уехала на гендер-пати к подруге. Мужчина тоже ушёл из дома матери жены — он поехал в театр узнать о новом спектакле, где для него предусмотрели роль, а затем отправился на встречу с друзьями.
Позднее Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила. Артист схватился за нож и ударил Евгению в шею и грудь. Девушка в ответ ударила его в шею несколько раз. Оба скончались на месте. Следователи возбудили два уголовных дела.
