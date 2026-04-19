Россиянка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы

Жительница Пермского края украла у 88-летней соседки более 200 тысяч рублей
Фото: Istock/Nikolaeva Elena

В Пермском крае женщина ограбила одинокую пенсионерку, которая отказалась дать ей денег в долг. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



В полицию обратилась 88-летняя женщина и заявила о пропаже денежных средств из квартиры. Пенсионерка вспомнила, что ранее к ней приходила соседка и просила занять денег, но хозяйка отказала.

Вскоре после этого гостья воспользовалась моментом и вытащила кошелёк с купюрами, который потерпевшая хранила под подушкой. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемую. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Следователи возбудили уголовное дело о краже. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ольга Щелокова

