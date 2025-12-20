Москвич отвоевал квартиру, которую хотели вернуть по «бабушкиной схеме»
Москвич Александр выиграл суд у пенсионерки-психоневролога, которая хотела вернуть проданную ему квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
Мужчина купил квартиру за 10 миллионов рублей в 2024 году. Он записал на видео, как 72-летняя продавщица объясняет, что продаёт жильё для помощи внучке в США. После сделки Александр сделал ремонт и решил продать жилплощадь.
Тогда пенсионерка подала на него в суд. Она заявила, что стала жертвой мошенников. Перед этим она переписала свою другую квартиру на дочь и утверждала, что лишилась последнего жилья.
Женщина предоставила справку от коллеги о своей невменяемости во время сделки. Но Александр связался с клиникой, где она работает. После этого её страницу на сайте учреждения удалили. Суд состоялся 18 декабря. Москвич представил видеозапись. Суд отказал пенсионерке в иске и оставил квартиру покупателю.
