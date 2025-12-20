На Урале начали проверки из-за треш-стримеров, избивших девушек в баре

20 декабря 2025, 16:57

В Екатеринбурге полиция начала проверку после сообщений о насилии в баре «Хата»

Фото: Istock/Oleg Elagin

Полиция проверяет информацию об избиении девушек в баре Екатеринбурга. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его ​слова приводит РИА Новости.