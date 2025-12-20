Достижения.рф

На Урале начали проверки из-за треш-стримеров, избивших девушек в баре

В Екатеринбурге полиция начала проверку после сообщений о насилии в баре «Хата»
Фото: Istock/Oleg Elagin

Полиция проверяет информацию об избиении девушек в баре Екатеринбурга. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его ​слова приводит РИА Новости.



Горелых уточнил, что бар располагается на территории, которую обслуживает отдел полиции №1. Ведомство проводит проверку, чтобы принять дальнейшее процессуальное решение. Отмечается, что правоохранители уже прекратили работу бара «Хата». Там избили нескольких девушек.

Установлено, что треш-стримеры Виталя Реутов и Миша Бигбой с друзьями употребляли алкоголь и транслировали это в интернет. Мужчины приглашали незнакомок и, в случае конфликта, избивали их. Подобные видео часто приводили к тяжёлым последствиям.

Ранее в Дубае отвергнутый ухажёр устроил стюардессе из Петербурга «кровавый разговор».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0