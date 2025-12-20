На Урале начали проверки из-за треш-стримеров, избивших девушек в баре
Полиция проверяет информацию об избиении девушек в баре Екатеринбурга. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его слова приводит РИА Новости.
Горелых уточнил, что бар располагается на территории, которую обслуживает отдел полиции №1. Ведомство проводит проверку, чтобы принять дальнейшее процессуальное решение. Отмечается, что правоохранители уже прекратили работу бара «Хата». Там избили нескольких девушек.
Установлено, что треш-стримеры Виталя Реутов и Миша Бигбой с друзьями употребляли алкоголь и транслировали это в интернет. Мужчины приглашали незнакомок и, в случае конфликта, избивали их. Подобные видео часто приводили к тяжёлым последствиям.
