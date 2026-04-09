Российский подросток за один вечер поджег пять релейных шкафов

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает 47news.



Инцидент произошёл 9 апреля. По предварительным данным, юноша совершил поджоги релейных шкафов на перегоне между станциями Новое Девяткино и Токсово. В связи с произошедшим возбудили четыре уголовных дела по статье о теракте.

В настоящее время следователи рассматривают версию о том, что несовершеннолетний мог действовать под влиянием украинских мошенников. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Москве мигрант поджёг локомотив в депо за 100 тысяч рублей.

