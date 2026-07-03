В Хабаровском крае вынесли приговор поджигательнице релейных шкафов

03 июля 2026, 03:58

Жительница Хабаровского края получила 14 лет тюрьмы за поджог релейных шкафов

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Хабаровском крае суд вынес приговор 20‑летней девушке, признанной виновной в поджогах объектов транспортной инфраструктуры. Как рассказали в пресс‑службе УТ МВД России по ДФО, ей назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.