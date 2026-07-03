В Хабаровском крае вынесли приговор поджигательнице релейных шкафов
В Хабаровском крае суд вынес приговор 20‑летней девушке, признанной виновной в поджогах объектов транспортной инфраструктуры. Как рассказали в пресс‑службе УТ МВД России по ДФО, ей назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
По данным следствия, противоправные действия совершались в мае — июне 2025 года. Осуждённая подожгла два релейных шкафа на станции «Красная Речка». К преступлению её склонил куратор, с которым она общалась в мессенджере. За поджог ей пообещали вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.
Правоохранители задержали девушку спустя некоторое время после совершения преступления. Помимо тюремного срока, суд постановил взыскать с осуждённой сумму причинённого материального ущерба. Кроме того, у неё конфисковали денежные средства и криптовалюту, полученные в результате преступной деятельности.
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