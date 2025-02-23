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В Москве доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку

SHOT: Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летняя Наталья заказала сет в «СушиСтор» в Бабушкинском районе. Курьер сообщил женщине, что оплата по карте якобы не прошла. В тот момент, когда Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание, доставщик подставил руку и ногу в дверь и начал ломиться в квартиру.

По ее словам, мужчина вел себя агрессивно. В результате москвичка смогла закрыть дверь, после чего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. У нее зафиксировали царапины на руках и гематому.

В самом заведении Наталье предложили скидку в качестве извинения. В «СушиСтор» сообщили SHOT, что на пострадавшую якобы никто не нападал, оплата действительно сначала не прошла, а женщина чуть позже заплатила за заказ онлайн. Агрессивного курьера увольнять не стали.

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Мужчину госпитализировали после ДТП трех машин в Красногвардейском районе
23 февраля 2025, 03:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трёх иномарок. В результате водитель Renault был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, пишет telegram-канал «78.ru».
По данным очевидцев, авария случилась на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискарёвского проспекта. Водитель внедорожника Jaecoo, резко перестроившись в левый ряд, совершил поворот на перекрёстке и на высокой скорости врезался в Renault, после чего от удара пострадала также Audi.

Как сообщили спасатели, мужчина за рулём Renault не был пристёгнут, из-за чего его отбросило внутрь салона. Для извлечения пострадавшего потребовалась деблокировка с использованием спецоборудования.

Состояние госпитализированного остаётся тяжёлым.

Ранее сообщалось, что в Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение. Это случилось на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе. BMW также столкнулся с Citroen. Авария привела к смертельному итогу — момент быстрого ДТП попал на видео.

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В Тверской области BMW на огромной скорости врезался в ограждение — видео
BMW врезался в ограждение и в Citroen на трассе М-11, погибли два человека
22 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

22 февраля на 140-м километре автомагистрали СПАД М-11 в Конаковском районе произошло столкновение автомобилей BMW и Citroen. Одна из машин врезалась в препятствие со смертельными последствиями, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Тверской области».
По данным экстренных служб, водитель и пассажир BMW погибли на месте.

Еще один пассажир иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС России по Тверской области и бригады БСМП. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось.

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В Санкт-Петербурге малыш умер после ужина
22 февраля 2025, 23:04

Фото: iStock/ Marija Stepanovic

В Санкт-Петербурга у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после приема пищи дома, спасти его не удалось, сообщил 78.ru.
По информации телеканала, вечером 21 февраля мальчик поужинал, после чего ему неожиданно стало плохо: у малыша началась рвота, появились судороги, он стал задыхаться.

Родители мальчика вызвали скорую помощь. Приехавшие спустя пять минут врачи госпитализировали несовершеннолетнего, но спасти его не получилось. У ребенка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому, задержку психомоторного развития.

Ранее в Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания мужчина разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это происходило на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».

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#скорая помощь
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В Питере неадекватный уличный художник разрезал грудь и начал кровью писать на холсте
В Петербурге на глазах прохожих уличный художник писал на холсте своей кровью
22 февраля 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге в районе Площади Восстания странноватый молодой «художник» разрезал грудь в районе сердца и принялся выводить на холсте, закреплённом на мольберте, какую-то надпись своей кровью. Всё это на глазах изумлённых детей, подростков и взрослых, которых всегда много в этом проходном месте — рядом огромный ТРЦ «Галерея».
Большая толпа моментально окружила этого зеленоволосого мастера кисти и «пера», если использовать блатную терминологию, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Ошарашенная публика пыталась понять, что за перфоманс показывает им этот необычный художник-саморез. Насколько удалось рассмотреть, на холсте он пытался начертать кровью слово «Святой» крупными буквами. Но, видимо, ножом парень владел лучше, чем кистью, так как крови было много, а надпись больше напоминала то ли «Оля, пой», то ли «О, я твой».

Вскоре незамысловатые письмена кровью были закончены, причём не по воле уже пошатывающегося автора. Сеанс прервали правоохранители. Они забрали не то художника, не то резчика по собственному телу в отдел полиции, где после оказания медицинской помощи ему предстоит объяснить все особенности своего искусства. Пока неизвестно, был ли парень под воздействием психотропных или запрещённых веществ.

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#художник
#санкт-петербург
#нож
#картина
#полиция
#кровь
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить ещё одну атаку в России
ТАСС: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хотели устроить атаку в Каспийске
22 февраля 2025, 18:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» намеревались устроить ещё одну атаку в России. Об этом пишет ТАСС.
Из материалов уголовного дела следует, что трое обвиняемых Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года незаконным путём приобрели, перевезли и в дальнейшем хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

После теракта в концертном зале в Красногорске они изготовили взрывное устройство и планировали совершить ещё один теракт, но уже на набережной Каспийска в Дагестане.

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#дагестан
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