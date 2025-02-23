В Москве доставщик суши напал на клиентку и расцарапал ей руку

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Жительница Москвы обвинила доставщика суши в нападении — он пытался ворваться в её квартиру, удерживал дверь и расцарапал ей руку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летняя Наталья заказала сет в «СушиСтор» в Бабушкинском районе. Курьер сообщил женщине, что оплата по карте якобы не прошла. В тот момент, когда Наталья потянулась к телефону на тумбочке, чтобы проверить списание, доставщик подставил руку и ногу в дверь и начал ломиться в квартиру.
По ее словам, мужчина вел себя агрессивно. В результате москвичка смогла закрыть дверь, после чего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. У нее зафиксировали царапины на руках и гематому.
В самом заведении Наталье предложили скидку в качестве извинения. В «СушиСтор» сообщили SHOT, что на пострадавшую якобы никто не нападал, оплата действительно сначала не прошла, а женщина чуть позже заплатила за заказ онлайн. Агрессивного курьера увольнять не стали.
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По ее словам, мужчина вел себя агрессивно. В результате москвичка смогла закрыть дверь, после чего обратилась в правоохранительные органы с заявлением. У нее зафиксировали царапины на руках и гематому.
В самом заведении Наталье предложили скидку в качестве извинения. В «СушиСтор» сообщили SHOT, что на пострадавшую якобы никто не нападал, оплата действительно сначала не прошла, а женщина чуть позже заплатила за заказ онлайн. Агрессивного курьера увольнять не стали.
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Екатерина Коршунова