Москвич получил 13 суток ареста за муляж гранаты на двери автомобиля
Москвич отправится в спецприёмник на 13 суток после того, как прикрепил муляж гранаты к пассажирской двери автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
26 сентября жители одного из столичных районов увидели во дворе машину с подозрительным предметом, который напоминал гранату. Люди испугались и позвонили в экстренные службы. Специалисты приехали на место и осмотрели находку. Они выяснили, что граната не представляет опасности, поскольку оказалась ненастоящей.
Выяснилось, что мужчина прикрепил к стеклу пассажирской двери машины муляж взрывного устройства. В материалах суда говорится, что москвич сделал это «умышленно». Сам он признал свою вину на заседании. Судья признал его виновным в мелком хулиганстве и направил в спецприёмник на 13 суток.
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