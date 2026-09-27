Москвичка заявила о краже украшений на 1,5 млн и нашла их в своей косметичке
Москвичка заявила о краже дорогих украшений, но правоохранители нашли их в её косметичке. Подробности сообщает «МК».
35-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой найти украшения брендов Cartier и Van Cleef & Arpels. Общая стоимость этих изделий превышает 1,5 млн рублей.
О пропаже гражданка узнала 21 сентября, находясь дома. В последний раз она видела украшения днём ранее — в московской гостинице, когда собирала вещи в чемодан перед поездкой в аэропорт.
Потерпевшая решила, что кража произошла в Шереметьево. Полицейские провели осмотр в квартире заявительницы. В результате они обнаружили все украшения — в косметичке самой женщины.
Ранее столичный суд оштрафовал 18-летнюю студентку. Причиной стала съёмка видео в метро и неадекватные танцы.
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