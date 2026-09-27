«Шесть выстрелов»: Россиянин застрелил многодетного отца из-за замечания в магазине

27 сентября 2026, 11:15

В Волгограде мужчина застрелил покупателя в магазине после конфликта у кассы

Фото: Istock/Elena Esich

В одном из магазинов Волгограда произошёл конфликт между мужчинами, который закончился смертью одного из них. Подробности приводит РЕН ТВ.