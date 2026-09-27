«Шесть выстрелов»: Россиянин застрелил многодетного отца из-за замечания в магазине
В одном из магазинов Волгограда произошёл конфликт между мужчинами, который закончился смертью одного из них. Подробности приводит РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в торговой точке Красноармейского района. 32-летний гражданин стоял у кассы и в какой-то момент начал вести себя агрессивно по отношению к другим покупателям.
За людей вступился 36-летний мужчина, который сделал ему замечание. Когда дебошир направился к выходу из магазина, заступник пошёл следом, чтобы ударить его. В ответ на это агрессор открыл стрельбу.
Очевидцы рассказали, что прозвучало шесть выстрелов. У погибшего остались жена и четверо детей. Правоохранители задержали стрелявшего. По факту случившегося они возбудили уголовное дело.
Читайте также: