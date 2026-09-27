В Красноярском крае спасатели подняли из воды тело мужчины, пропавшего в июле
В заливе на правом берегу Красноярского водохранилища нашли тело мужчины, пропавшего в июле. Подробности сообщает ГКУ «Спасатель» Красноярского края.
Спасатели отреагировали на обращение сотрудников полиции и выехали в район Сыдинского залива. В ходе работ специалисты подняли из воды тело 39-летнего мужчины. Выяснилось, что тот утонул ещё в июле.
Водолазы неоднократно выезжали на место и обследовали акваторию. Однако поиски долгое время не давали результата, и тело найти не удавалось. Позже спасатели всё же обнаружили тело в воде. После обнаружения специалисты передали тело сотрудникам полиции. Правоохранители теперь устанавливают все обстоятельства случившегося.
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