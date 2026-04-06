Москвич получил ножом в живот после попытки отобрать телефон
В Москве в подземном переходе у станции метро «Орехово» произошла потасовка, переросшая в поножовщину. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, минувшей ночью один мужчина отобрал у другого мобильный телефон.
В ответ владелец телефона достал нож и ударил грабителя в живот. В ходе конфликта пострадал и сам потерпевший — он получил порез щеки.
С проникающим ранением живота нападавшего госпитализировали. Медики квалифицировали причинённый его здоровью вред как тяжкий.
С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские за сутки задержали обоих участников инцидента — москвичей 45 и 59 лет. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж».
Читайте также: