Москвич получил ножом в живот после попытки отобрать телефон

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве в подземном переходе у станции метро «Орехово» произошла потасовка, переросшая в поножовщину. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, минувшей ночью один мужчина отобрал у другого мобильный телефон.



В ответ владелец телефона достал нож и ударил грабителя в живот. В ходе конфликта пострадал и сам потерпевший — он получил порез щеки.

С проникающим ранением живота нападавшего госпитализировали. Медики квалифицировали причинённый его здоровью вред как тяжкий.

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские за сутки задержали обоих участников инцидента — москвичей 45 и 59 лет. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж».

Никита Кротов

