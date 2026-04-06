У школьницы диагностировали инсульт в раннем возрасте
В Башкирии, в городе Стерлитамак, у 11-летней школьницы врачи выявили инсульт.
Как сообщает портал Ufa1.ru, ребёнка в тяжёлом состоянии на санитарном вертолёте экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Девочку госпитализировали в реанимацию.
Медики продолжают лечение, состояние пациентки оценивается как тяжёлое, но стабильное. Информация о возможных причинах развития у нее инсульта у не приводится.
