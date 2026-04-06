Мужчина в одних трусах бросался на машины в Челябинске

Фото: iStock/Chalabala

В Челябинске мужчина в одних трусах выбежал на дорогу и начал бросаться на автомобили. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.



Перед этим он устроил погром в магазине на улице Кирова, где буквально протер полы своим телом. Мужчины, находившиеся в одной из «атакованных» машин, скрутили дебошира и удерживали до приезда полиции. Очевидцы предположили, что он находился под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске голый мужчина разгуливал перед персоналом отеля. Прибывшие на место росгвардейцы задержали нетрезвого гостя, проконтролировали, чтобы он оделся, и доставили его в отдел полиции.

Лидия Пономарева

