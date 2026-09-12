Москвич получил штрафы из-за клонирования номеров машины
Житель столицы получил несколько постановлений о штрафах за нарушения ПДД, которые он не совершал. Причиной стало использование его государственного регистрационного знака на другом автомобиле, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам автовладельца, сначала он предположил, что произошла ошибка. Однако после изучения фотоматериалов с камер фиксации мужчина заподозрил умышленный обман: на снимках запечатлели чужую машину с его номерами.
Всего москвич получил два штрафа за проезд по платной дороге и один — за превышение скорости. В настоящее время пострадавший обратился в полицию. Мужчина ожидает результатов расследования.
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