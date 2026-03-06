Москвич получил срок за совращение двух школьниц

06 марта 2026, 19:57

В Брянске мужчина получил шесть лет колонии за совращение двух девочек

Фото: iStock/Pla2na

В Брянске суд приговорил 34-летнего жителя Москвы к шести годам колонии за половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.