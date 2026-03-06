Москвич получил срок за совращение двух школьниц
В Брянске суд приговорил 34-летнего жителя Москвы к шести годам колонии за половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.
Мужчина с судимостью познакомился с 15-летней девушкой в интернете. После этого он неоднократно приезжал в Брянск, чтобы встретиться с ней. Кроме того, следствие установило вину педофила в преступлениях против 13-летней дочери знакомого.
Пострадавшая рассказала, что он заставил ее вступить с ним в интимную связь, пообещав подарить телефон. Однако своего обещания злоумышленник не выполнил.
Суд признал москвича виновным по трем статьям. Адвокат пытался оспорить приговор, утверждая, что одна из пострадавших оклеветала мужчину. Однако областной суд оставил приговор без изменений.
