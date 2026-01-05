Москвич поскользнулся в метро, разбил головой светильник и отправился под арест
Москвич разбил плафон головой в метро и получил арест за нецензурную брань. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 12 декабря житель Москвы возвращался домой после встречи с друзьями. В метро, на эскалаторе перегона между станциями «Театральная» и «Охотный Ряд», он поскользнулся и ударился головой об осветительный плафон. Стеклянный светильник разбился. После этого мужчина, по его словам, испытал сильное смущение и громко выругался матом.
Диспетчер станции заметил инцидент и сообщил о нём в полицию. Стражи правопорядка задержали юношу. В суде он признал обстоятельства произошедшего и пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения.
Парень заявил, что раскаивается и полностью признаёт свою вину. Тверской суд Москвы признал действия москвича мелким хулиганством и назначил ему семь суток административного ареста.
