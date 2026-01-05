Москвич поскользнулся в метро, разбил головой светильник и отправился под арест

05 января 2026, 15:03

Москвича арестовали на семь суток за нецензурную брань в метро

Фото: Istock/Yury Karamanenko

Москвич разбил плафон головой в метро и получил арест за нецензурную брань. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».