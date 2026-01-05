«Готовил теракт»: В Челябинске задержали безработного парня со взрывчаткой
Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 19-летнего безработного. Молодого человека задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. Антитеррористическая комиссия Челябинской области сообщает, что его подозревают в подготовке теракта.
Оперативники УФСБ России по региону задержали молодого человека накануне. Они изъяли у него компоненты для изготовления взрывного устройства.
Следствие планирует квалифицировать действия задержанного как покушение на совершение теракта по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время силовики продолжают проводить следственные мероприятия.
