«Готовил теракт»: В Челябинске задержали безработного парня со взрывчаткой

Суд в Челябинске арестовал подозреваемого в подготовке теракта
Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 19-летнего безработного. Молодого человека задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ. Антитеррористическая комиссия Челябинской области сообщает, что его подозревают в подготовке теракта.



Оперативники УФСБ России по региону задержали молодого человека накануне. Они изъяли у него компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следствие планирует квалифицировать действия задержанного как покушение на совершение теракта по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время силовики продолжают проводить следственные мероприятия.

