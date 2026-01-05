В Хабаровске школьник пытался улететь в Москву с боеприпасами в чемодане
Суд рассмотрит дело о незаконном хранении боеприпасов подростком. Об этом информирует Дальневосточная полиция.
Инцидент случился в местном аэропорту. При досмотре багажа сотрудники правоохранительных органов нашли 50 спортивно-охотничьих патронов заводского производства. Боеприпасы лежали в подкладке чемодана. Выяснилось, что багаж принадлежал молодому человеку, который собирался лететь в Москву. Он не смог объяснить, как патроны оказались в его вещах.
В разговоре с полицейскими отец юноши пояснил, что ещё в 2024 году нашёл коробку с патронами в офисе на своей прежней работе и взял домой. После этого он положил её в подкладку чемодана. По сведениям полиции, отец никогда не увлекался стрельбой.
Со временем мужчина забыл о патронах и не вспомнил о них, когда дал этот чемодан сыну для поездки. Полиция возбудила уголовное дело и направила материалы в суд.
