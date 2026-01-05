В Хабаровске школьник пытался улететь в Москву с боеприпасами в чемодане

05 января 2026, 13:49

В аэропорту Дальнего Востока полиция задержала подростка с боеприпасами

Фото: Istock/ophonnawit Inkaew

Суд рассмотрит дело о незаконном хранении боеприпасов подростком. Об этом информирует Дальневосточная полиция.