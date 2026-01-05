Болгарский сухогруз сел на мель у побережья Краснодарского края
Болгарский сухогруз HAPPY ARAS застрял в Чёрном море у побережья Краснодарского края. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Судно, идущее под флагом Вануату, направлялось из порта Варна в Новороссийск. В районе мыса Железный Рог корабль сел на мель. На борту находятся 11 членов экипажа, они запросили эвакуацию.
Власти Краснодарского края накануне объявили штормовое предупреждение. В районе инцидента порывы ветра достигали 20-25 метров в секунду. Спасательные службы уже вышли в район происшествия для оценки обстановки и оказания помощи. Обстоятельства происшествия выясняют.
