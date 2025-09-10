Достижения.рф

Москвич пострадал при взрыве газового баллона в квартире

Фото: iStock/Kileman

Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что инцидент произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на Фортунатовской улице.

Очевидцы рассказали о громком хлопке. Позднее выяснилось, что хозяин квартиры решил приготовить завтрак с помощью газового баллона, так как плита находится на ремонте. В результате взрыва мужчина получил ожоги.

Ударная волна выбила стёкла в соседних квартирах, а также на балконе пострадавшей квартиры. На четвёртом этаже частично обрушились оконные конструкции.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Анастасия Чинкова

