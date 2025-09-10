Москвич пострадал при взрыве газового баллона в квартире

10 сентября 2025, 12:30

SHOT: в квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон, пострадал мужчина

Фото: iStock/Kileman

Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.