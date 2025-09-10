Москвич пострадал при взрыве газового баллона в квартире
Газовый баллон взорвался в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на Фортунатовской улице.
Очевидцы рассказали о громком хлопке. Позднее выяснилось, что хозяин квартиры решил приготовить завтрак с помощью газового баллона, так как плита находится на ремонте. В результате взрыва мужчина получил ожоги.
Ударная волна выбила стёкла в соседних квартирах, а также на балконе пострадавшей квартиры. На четвёртом этаже частично обрушились оконные конструкции.
На месте происшествия работают экстренные службы.
