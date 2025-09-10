Достижения.рф

Тело мужчины обнаружили в грядке с укропом в Петербурге

Фото: iStock/DevidDO

В Петербурге обнаружили тело мужчины, закопанного в грядке с укропом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по городу.



По версии следствия, вечером 19 августа потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий правоохранители обнаружили его тело с признаками насильственной смерти.

Позже по подозрению в совершении убийства задержали двоих граждан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие продолжается. Суд изберёт меру пресечения задержанным по ходайству следователя.

Анастасия Чинкова

