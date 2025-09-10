Тело мужчины обнаружили в грядке с укропом в Петербурге
В Петербурге обнаружили тело мужчины, закопанного в грядке с укропом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по городу.
По версии следствия, вечером 19 августа потерпевший вышел из дома в поселке Понтонный и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий правоохранители обнаружили его тело с признаками насильственной смерти.
Позже по подозрению в совершении убийства задержали двоих граждан.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следствие продолжается. Суд изберёт меру пресечения задержанным по ходайству следователя.
Читайте также: