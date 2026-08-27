Москвич пожалел незнакомца и едва не лишился квартиры
Москвич едва не лишился квартиры и денег после того, как пожалел незнакомца и пустил его переночевать. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
По данным полиции, 58-летний житель района Текстильщики познакомился с 39-летним мужчиной, который пожаловался на потерю денег и документов. Тогда неравнодушный горожанин пригласил его к себе.
Когда пришло время сна, гость достал нож, снял с хозяина две золотые цепочки и под угрозой заставил передать документы на квартиру и наличные. Потерпевший связался с другом, якобы чтобы попросить денег, и тайно рассказал о происходящем.
Вместе с приятелем на место прибыли полицейские и задержали грабителя. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.
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