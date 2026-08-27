Москвич пожалел незнакомца и едва не лишился квартиры

27 августа 2026, 11:40

Полиция задержала грабителя, напавшего с ножом на приютившего его москвича

Фото: iStock/BrianAJackson

Москвич едва не лишился квартиры и денег после того, как пожалел незнакомца и пустил его переночевать. Об этом сообщили в столичном главке МВД.