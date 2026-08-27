В отеле нашли труп стюардессы известной авиакомпании

27 августа 2026, 11:12

Труп стюардессы Southwest Airlines нашли в Гонолулу в США

Фото: istockphoto/Ajax9

В Гонолулу (штат Гавайи) расследуются загадочные обстоятельства гибели 50-летней бортпроводницы авиакомпании Southwest Airlines Дженни Луптон. Об этом стало известно 26 августа.