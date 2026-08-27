В отеле нашли труп стюардессы известной авиакомпании
В Гонолулу (штат Гавайи) расследуются загадочные обстоятельства гибели 50-летней бортпроводницы авиакомпании Southwest Airlines Дженни Луптон. Об этом стало известно 26 августа.
Как сообщает портал Hawaii News Now, тело женщины обнаружили 20 числа на территории отельного комплекса Hilton Hawaiian Village. По предварительной версии полиции, Луптон упала с 24-го этажа отеля, приземлившись в мусорный контейнер. Однако родственники погибшей категорически не согласны с этой трактовкой событий и настаивают на проведении более тщательного расследования с привлечением генерального прокурора, называя случившееся подозрительным.
Племянник стюардессы сообщил, что незадолго до трагедии его тетя чувствовала себя прекрасно: она сделала татуировку с гибискусом и в ходе телефонного разговора с матерью обсуждала планы по возвращению домой в Оклахому. Особо подчеркивается, что у Луптон остался 15-летний сын, ради которого она жила.
Полиция Гонолулу заявляет о тесном взаимодействии с семьей погибшей. В настоящее время детективы опрашивают свидетелей, анализируют записи камер наблюдения и изучают вещественные доказательства. Официальные выводы о причинах смерти пока не озвучили.
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