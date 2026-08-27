Раскрыто число пропавших без вести россиян после оползня в Китае

27 августа 2026, 11:30

Двое россиян пропали без вести после оползня в Китае

Фото: iStock/Wirachai

Двое граждан России числятся пропавшими без вести в после схода селевого потока в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая. Об этом сообщило посольство РФ в КНР.