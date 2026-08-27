Раскрыто число пропавших без вести россиян после оползня в Китае
Двое граждан России числятся пропавшими без вести в после схода селевого потока в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая. Об этом сообщило посольство РФ в КНР.
Местонахождение еще троих россиян сейчас выясняется. Дипломаты оказывают содействие соотечественникам, находящимся в зоне бедствия.
Причиной оползня на территории Поднебесной стало мощное наводнение, обрушившееся на Непал 26 августа. Огромный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши и разрушил дома, дороги, мосты и энергообъекты.
По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), в результате стихии погибли как минимум три человека, еще 558 числятся пропавшими без вести. Среди них — 260 иностранцев.
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