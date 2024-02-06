В Коми арестовали сирийца, подозреваемого в организации незаконной миграции

Фото: iStock/Naeblys
В Республике Коми арестовали гражданина Сирии, подозреваемого в организации незаконной миграции, об этом сообщает Сыктывкарский городской на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, в период с 01.01.2023 по 29.01.2024 гражданин Сирии Абуд Л.М. вместе с подельниками помог незаконно въехать в Россию мигрантам, после чего те остались проживать на территории Республики Коми.
Накануне Абуд был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел.
Отмечается, что постановление суда в законную силу ещё не вступило.
Читайте также:
Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
Суд в Бурятии дал три года уклонисту от военной службы Гылыкпылову
СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
Накануне Абуд был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел.
«Постановлением суда от 05.02.2024 Абуд Л.М. заключен под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть по 30.03.2024», — уточнили в пресс-службе суда.
Отмечается, что постановление суда в законную силу ещё не вступило.
Читайте также:
Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ
Суд в Бурятии дал три года уклонисту от военной службы Гылыкпылову
СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
Евгения Парфентьева