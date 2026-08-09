09 августа 2026, 11:57

Mash: Москвич принял симптом инфаркта за зубную боль и попал в реанимацию

Фото: iStock/sudok1

Москвич полтора месяца лечил «больной» зуб, а в итоге попал в реанимацию с инфарктом — врачи всё это время отправляли его к кардиологу, но он не верил, что проблема в сердце. Об этом пишет Mash.