Москвич принял симптом инфаркта за зубную боль и попал в реанимацию
Москвич полтора месяца лечил «больной» зуб, а в итоге попал в реанимацию с инфарктом — врачи всё это время отправляли его к кардиологу, но он не верил, что проблема в сердце. Об этом пишет Mash.
Россиянин обратился к стоматологам с жалобами на сильную боль в нижней «семёрке» и попросил удалить зуб. Компьютерная томография показала, что зуб нуждался в лечении, но не мог быть источником таких ощущений: они возникали в челюсти, а затем распространялись на горло и грудь.
Специалисты несколько недель проводили лечение мужчины и повторно обследовали его в присутствии челюстно-лицевого хирурга. Стоматологи не обнаружили проблем в своём лечении и рекомендовали обратиться к кардиологу. Пациент был уверен, что с сердцем у него всё в порядке, и отказывался следовать этому совету.
Через полтора месяца он обратился в другую клинику. Там ему сообщили, что предыдущие врачи лечили не тот зуб, и назначили новое лечение. Его жена связалась с первой клиникой, но стоматологи снова рекомендовали проверить сердце.
По настоянию жены москвич обратился к кардиологу. Врач заподозрил серьёзную проблему и немедленно вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали с инфарктом, поместили в реанимацию и установили стент. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также: