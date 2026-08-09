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Учительница физкультуры отправляла интимные фото ученику

Daily Star: Учительница физкультуры отправляла интимные фото школьнику
Фото: iStock/hxdbzxy

27-летняя учительница физкультуры из штата Иллинойс рассылала откровенные фотографии 17-летнему ученику своей школы. Об этом информирует Daily Star.



Кристина Г. Пейтон, тренер по легкой атлетике в школе Индиан-Крик, сдалась полиции в среду, 5 августа. По информации правоохранительных органов, что обвиняемая отправляла интимные фотографии школьнику 2, 4, 7 и 11 апреля этого года.

Согласно законодательству штата Иллинойс, Пейтон освободили, однако она обязана соблюдать строгие условия: ей запрещено общаться с предполагаемой жертвой, лицами младше 18 лет, покидать штат и регулярно отмечаться.

Ранее сообщалось, что учитель накачал ученицу наркотиками и снял ее изнасилование на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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