Учительница физкультуры отправляла интимные фото ученику
27-летняя учительница физкультуры из штата Иллинойс рассылала откровенные фотографии 17-летнему ученику своей школы. Об этом информирует Daily Star.
Кристина Г. Пейтон, тренер по легкой атлетике в школе Индиан-Крик, сдалась полиции в среду, 5 августа. По информации правоохранительных органов, что обвиняемая отправляла интимные фотографии школьнику 2, 4, 7 и 11 апреля этого года.
Согласно законодательству штата Иллинойс, Пейтон освободили, однако она обязана соблюдать строгие условия: ей запрещено общаться с предполагаемой жертвой, лицами младше 18 лет, покидать штат и регулярно отмечаться.
Ранее сообщалось, что учитель накачал ученицу наркотиками и снял ее изнасилование на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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