Ошибка при установке кондиционера оставила новосибирцев с пепелищем вместо кухни
В Новосибирске свежеустановленный кондиционер вызвал пожар в квартире пенсионеров. Об этом пишет Baza.
Пожар начался из-за ошибки, допущенной при установке оборудования. Для этой работы был привлечен квалифицированный специалист. В процессе сверления стены мастер наткнулся на металлический штырь, однако это его не остановило. Когда металл раскалился, он просто обрызгал его водой из шприца и завершил монтаж кондиционера, после чего ушел.
Через несколько часов в квартире начал ощущаться запах гари. На жалобы жильцов мастер посоветовал проветрить помещение.
Ночью, разбуженная шумом, напоминающим треск костра, хозяйка обнаружила, что кухня охвачена пламенем и дымом. Супруги вызвали пожарных, а до их прибытия пытались потушить огонь с помощью ведер. Установка сплит-системы обошлась им в 43 тысячи рублей. Стоимость ремонта кухни пока не известна.
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