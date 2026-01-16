Москвич расстрелял дебоширов из травматического пистолета
В центре столицы произошёл вооружённый конфликт между мужчиной и группой хулиганов. Инцидент начался в салоне городского автобуса. Об этом проинформировал телеканал РЕН ТВ.
Несколько пассажиров вели себя непристойно, нарушая общественный порядок. Один из очевидцев сделал им замечание, что спровоцировало словесную перепалку.
Дебоширы и их оппонент вышли на остановке, чтобы продолжить выяснение отношений. В ходе дальнейшего конфликта пассажир достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов.
В результате инцидента трое мужчин получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, а стрелка разыскивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей конфликта.
