Число пострадавших при взрыве гранаты в здании МВД Сыктывкара выросло до 18

15 января 2026, 20:58

Фото: iStock/DarthArt

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД на улице Менделеева в Сыктывкаре выросло до 18 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.