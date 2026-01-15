Число пострадавших при взрыве гранаты в здании МВД Сыктывкара выросло до 18
Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД на улице Менделеева в Сыктывкаре выросло до 18 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Все они госпитализированы в ближайшие больницы.
Напомним, взрыв произошел в этот четверг, 15 января, во время учебных занятий с личным составом. Более ста человек эвакуировали, на место выезжали оперативные службы.
В местной полиции отметили, что после ЧП в здании загорелась крыша, позже пожар локализовали. Ведомство также сообщило, что в результате инцидента пострадали курсанты. Республиканское СУ СК возбудило уголовное дело по статье о халатности.
