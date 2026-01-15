Российская школьница упала с 25-го этажа и выжила
12-летняя школьница выжила после падения с высоты 25-го этажа в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Regions.ru.
По предварительным данным, ребенок упал в сугроб около дома, что смягчило удар от падения. Прибывшая на место скорая экстренно доставила девочку в больницу. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и общее переохлаждение. Под вопросом остается перелом копчика.
Врачи проведут дополнительное обследование, чтобы уточнить диагноз. По словам медиков, их удивило, что пациентка осталась жива после падения с такой высоты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рухнул и пролетел четыре этажа лифт с матерью и пятилетней дочерью. К счастью, пострадавшим удалось выбраться, они отделались ушибами.
