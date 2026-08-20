Москвич раздевался перед 10-летней падчерицей и рассылал детское порно

20 августа 2026, 20:06

Суд приговорил москвича к 12,5 годам за совращение падчерицы и рассылку порно

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Тимирязевский суд Москвы приговорил мужчину к 12,5 годам колонии. Судья признал его виновным в совращении ребёнка под видом нудизма и в рассылке порнографии в соцсетях. Об этом пишет MK.RU.