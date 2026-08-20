Москвич раздевался перед 10-летней падчерицей и рассылал детское порно
Тимирязевский суд Москвы приговорил мужчину к 12,5 годам колонии. Судья признал его виновным в совращении ребёнка под видом нудизма и в рассылке порнографии в соцсетях. Об этом пишет MK.RU.
47-летний москвич посещал нудистские пляжи и свингер-вечеринки и отправлял порнографические ролики знакомому по интимным встречам*. На кадрах присутствовали сцены с детьми.
При задержании полиция выявила другие эпизоды. В 2015 году мужчина выдавал себя за адвоката и познакомился с женщиной из Нижегородской области. Она переехала к нему с двумя дочерями.
Когда младшей дочери исполнилось 10 лет, отчим регулярно появлялся перед ней обнажённым в квартире, утверждая, что так поступают все нудисты. Это происходило в отсутствие матери. Девочка не рассказывала маме о случившемся, потому что боялась: приёмный отец выгонит их из квартиры.
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