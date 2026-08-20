На Кубани хозяин дома насмерть забил гостя железной трубой во время пьянки
В Краснодарском крае 64-летнего местного жителя насмерть забили трубой. Как сообщает СУ СК России по региону, трагедия произошла в ночь на 15 августа в станице Весёлой.
В одном из домовладений компания распивала спиртные напитки, среди гостей находился сосед хозяина. В какой-то момент между 39-летним владельцем дома и его пожилым гостем вспыхнула ссора.
В ходе конфликта собственник жилища схватил металлическую трубу и нанёс оппоненту не менее шести ударов по голове и телу. Полученные повреждения оказались смертельными. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие квалифицировало его действия по части 4 статьи 111 УК РФ. В рамках расследования специалисты проводят комплекс судебных экспертиз, уточняют все детали и обстоятельства произошедшего.
Читайте также: