На Кубани хозяин дома насмерть забил гостя железной трубой во время пьянки

20 августа 2026, 18:49

В Краснодарском крае мужчина насмерть забил соседа металлической трубой

Фото: Istock/Dmitry Nogaev

В Краснодарском крае 64-летнего местного жителя насмерть забили трубой. Как сообщает СУ СК России по региону, трагедия произошла в ночь на 15 августа в станице Весёлой.