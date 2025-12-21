Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота
Житель Москвы объявил себя банкротом после расходов на лечение питомца. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина потратил на ветеринарные услуги 300 тысяч рублей, но его 19-летний кот не выжил. Хозяин животного — 29-летний Андрей. Он жил с котом по имени Федя с восьми лет.
В октябре 2023 года у питомца диагностировали мочекаменную болезнь. Ветеринары провели несколько операций и назначили дорогостоящие препараты. Чтобы оплатить лечение, москвич взял кредиты в банках.
Несмотря на усилия врачей, кот умер. Финансовые обязательства остались. С учётом пеней и штрафов долг вырос до 1,2 миллиона рублей. В этой ситуации Андрей решил подать заявление о банкротстве.
