Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота

21 декабря 2025, 14:51

Житель Москвы подал на банкротство из-за долгов за ветеринарные услуги

Фото: Istock/Chalabala

Житель Москвы объявил себя банкротом после расходов на лечение питомца. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.