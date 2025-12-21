Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта лётчиков из России

21 декабря 2025, 14:12

Власти Туниса задерживают экипаж грузового Ми-26 без объяснения причин

Фото: Istock/rebius

Власти Туниса уже третьи сутки не отпускают экипаж вертолёта Ми-26 в аэропорту города Энфида. В состав экипажа входят девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.