Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта лётчиков из России
Власти Туниса уже третьи сутки не отпускают экипаж вертолёта Ми-26 в аэропорту города Энфида. В состав экипажа входят девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Лётчики перегоняли грузовой вертолёт киргизской авиакомпании после технического обслуживания из Ливии в Алжир. В Тунисе экипаж планировал сделать остановку для ночёвки в отеле. Однако местные власти задержали пилотов, изъяли у них паспорта и разместили в транзитной зоне аэропорта.
Представители властей не сообщают экипажу причины задержания. Российское консульство уже работает по этому вопросу. По словам пилота Сергея Суслова, сначала члены экипажа провели около суток на металлических скамьях в зоне прилёта.
После того как информация о ситуации получила широкий резонанс, пилотов перевели в отдельное помещение. Там есть два дивана и санузел. Когда власти Туниса разрешат экипажу вылететь, ещё неизвестно.
