В Подмосковье ребёнок попал в больницу с поражением печени из-за царапин котёнка

28 апреля 2026, 15:17

Фото: Istock/vizland

В Подмосковье врачи госпитализировали ребёнка с поражением печени и селезёнки после царапин котёнка. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», родители заметили у девочки высокую температуру, сильную вялость и симптомы кишечной инфекции.





Скорая доставила пациентку в Центр имени Рошаля, где медики диагностировали диссеминированный бартонеллёз — тяжёлую бактериальную инфекцию от кошачьих царапин. Выяснилось, что семья приютила непривитого котёнка в январе.

«В ходе обследования мы увидели шокирующую картину: во всех сегментах печени и селезёнки у ребёнка были найдены множественные образования, до 20 штук. В условиях нашего Центра мы выполнили биопсию печени и подтвердили этот редкий, «забытый» диагноз. Мы провели пациентке консервативное лечение, внутривенную терапию несколькими антибиотиками», — рассказала заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе.