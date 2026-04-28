В Казани голый мужчина залез на здание и стал крушить фасадные буквы
В Казани мужчина устроил дебош на территории культурно-спортивного комплекса
Житель Казани устроил дебош на территории местного культурно-спортивного комплекса. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».
Мужчина в одних трусах залез на вывеску бассейна «Олимп». Неизвестно, каким способом он туда поднялся. На опубликованном видео гражданин стоит на одной из букв, держится за вывеску руками и ломает её. Отмечается, что многие синие панели с букв и другие элементы декора уже повреждены и лежат внизу.
Несколько человек на крыше пытались помочь дебоширу спуститься с помощью троса, но мужчина не смог удержать равновесие и упал на козырек здания, где его тут же подхватили другие люди. После произошедшего россиянина увезли в отдел полиции. Что стало причиной такого поведения, не уточняется.
