В Казани голый мужчина залез на здание и стал крушить фасадные буквы

28 апреля 2026, 15:50

В Казани мужчина устроил дебош на территории культурно-спортивного комплекса

Житель Казани устроил дебош на территории местного культурно-спортивного комплекса. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».





Мужчина в одних трусах залез на вывеску бассейна «Олимп». Неизвестно, каким способом он туда поднялся. На опубликованном видео гражданин стоит на одной из букв, держится за вывеску руками и ломает её. Отмечается, что многие синие панели с букв и другие элементы декора уже повреждены и лежат внизу.





