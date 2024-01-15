Москвич сломал половой член во время агрессивного секса

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Москве мужчина попал в больницу после того, как повредил свой половой член во время агрессивного секса. Об этом сообщает «МК».
По словам мужчины, он нашел завернутый изолентой маленький пакетик. Развернув его, он обнаружил белый порошок и высыпал его себе в рот. После этого он почувствовал прилив сил и предложил своей девушке заняться сексом. Москвич заверил сотрудников полиции, что ранее никогда не употреблял наркотики.
Читайте также:
SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани
Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе
СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок
Элина Позднякова