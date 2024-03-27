На складе «Wildberries» в Электростали проходит рейд Росгвардии

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Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд на складе «Вайлдберриз» в Электростали Московской области. Силовики выявляют людей, которые нарушили условия пребывания на территории Российской Федерации.
По данным Телеграм-канала Baza, на данный момент задержали десять человек.
Отмечается, что у склада припарковано несколько автозаков.
Ранее сообщалось, что задержан ещё один соучастник нападения на псковских десантников. Управление СКР по Северо-кавказскому федеральному округу расследуют уголовное дело по факту нападения на военных Псковской дивизии ВДВ, произошедшее 29 февраля 2000 года в Чечне. Тогда погибли 84 военнослужащих, ещё четверо получили ранения. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Отмечается, что у склада припарковано несколько автозаков.
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Алина Юрчак