Москвич спасал застрявших водителей при помощи сапборда

13 июня 2026, 22:40

Москвич вывозил людей на сапборде из потопа после ливня

Фото: istockphoto/Dushlik

В Москве после ливня с оранжевым уровнем опасности произошёл случай, который пользователи соцсетей уже назвали образцом народной смекалки и взаимопомощи. В районе Зюзино мужчина на сапборде пришёл на выручку водителю, чей автомобиль буквально утонул в огромной луже – вода доходила почти до капота.