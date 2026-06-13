Москвич спасал застрявших водителей при помощи сапборда
В Москве после ливня с оранжевым уровнем опасности произошёл случай, который пользователи соцсетей уже назвали образцом народной смекалки и взаимопомощи. В районе Зюзино мужчина на сапборде пришёл на выручку водителю, чей автомобиль буквально утонул в огромной луже – вода доходила почти до капота.
Как сообщает «Москва 24», неравнодушный москвич с веслом подплыл к застрявшей машине. Он помог водителю пересесть на доску и доставил его до сухой обочины.
Из-за обрушившейся на столичный регион стихии — грозы, града и мощного ливня — многие улицы оказались затопленными. Транспорт встал в глубоких лужах, несколько подземных паркингов ушли под воду. В этой ситуации сапборд неожиданно превратился в эффективное спасательное средство. Благодаря действиям москвича человек не провёл долгое время в холодной воде и избежал возможных проблем со здоровьем.
В соцсетях поступок мужчины активно обсуждают. Его называют «народным героем» и отмечают, что при потопе сапборд оказался транспортом, незаменимым для спасения людей.
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