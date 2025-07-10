Мощный ночной ливень оставил часть Читы без света и создал проблемы с транспортом
SHOT: Из-за сильного ливня часть Читы осталась без света, на дорогах пробки
Сильный ливень, прошедший в ночь с 9 на 10 июля, оставил часть Читы без электроснабжения. По сообщениям местных жителей, с утра свет отсутствует в нескольких микрорайонах города, включая центральную часть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отключение электроэнергии привело к обесточиванию некоторых светофоров, на дорогах возникли пробки. Водители столкнулись с серьезными трудностями из-за огромных луж, усложняющих движение и приводящих к потере номерных знаков и автомобильных запчастей.
«На одной из улиц местным жителям пришлось толкать машину, которая заглохла в огромной луже», — передает Telegram-канал SHOT.В одном из микрорайонов (1-й микрорайон) припаркованный автомобиль едва не провалился под землю. Подтопления затронули множество дворов и улиц по всему городу.
Синоптики прогнозируют сохранение дождливой погоды в Чите в течение дня.
Ранее сообщалось, что из-за сильной грозы и ливня произошло возгорание на электроподстанции в районе улицы Якова Павлова в Великом Новгороде. Без электроснабжения осталась Торговая сторона города.