Мощный ночной ливень оставил часть Читы без света и создал проблемы с транспортом

10 июля 2025, 06:05

SHOT: Из-за сильного ливня часть Читы осталась без света, на дорогах пробки

Фото: iStock/maradek

Сильный ливень, прошедший в ночь с 9 на 10 июля, оставил часть Читы без электроснабжения. По сообщениям местных жителей, с утра свет отсутствует в нескольких микрорайонах города, включая центральную часть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Отключение электроэнергии привело к обесточиванию некоторых светофоров, на дорогах возникли пробки. Водители столкнулись с серьезными трудностями из-за огромных луж, усложняющих движение и приводящих к потере номерных знаков и автомобильных запчастей.





«На одной из улиц местным жителям пришлось толкать машину, которая заглохла в огромной луже», — передает Telegram-канал SHOT.