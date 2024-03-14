Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Москвич столкнул свою подругу под поезд в метро

Москвич столкнул свою подругу под поезд в метро

14 марта 2024, 16:45
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Москве задержали мужчину, который столкнул свою знакомую под поезд в метро. Об этом в своем Telegram-каналe сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии в Москве. Мужчина и его спутница выясняли отношения и после он решил, что лучшим аргументом в ссоре будет столкнуть девушку под приближающийся состав электропоезда.

Машинист смог быстро отреагировать на внеплановую ситуацию и применил экстренное торможение. Девушка не пострадала физически, но морально от пережитого стресса явно потрясена.


Очевидцы происшествия задержали мужчину до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении против хулигана уголовного дела.

Читайте также:

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины
#москва
#метро
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушистый герой: Кот спас свою хозяйку, приняв удар от обстрела на себя
Baza: Кот случайно спас свою хозяйку от осколков во время обстрела в Шебекино
14 марта 2024, 17:33

Фото: istock / Svetlanais

Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела в Шебекино Белгородской области. Питомец пришел просить есть и лег к девушке на голову. Историю кота-спасителя рассказывает Телеграм-канал Baza.
Утром 12 марта Шебекино снова начали обстреливать. В этом время кот Ачи проголодался и направился будить домочадцев. Зверь к хозяйке Анне и лёг к ней на подушку, закрыв пушистым хвостом её голову. Внезапно в квартире треснули окна — осколки попали прямо в комнату.

От грохота семья проснулась и обнаружила питомца в крови. Если бы Ачи принял не удар на себя, осколок попал бы в голову девушке.

Пушистого героя отвезли к ветеринару — там из него достали осколок и перебинтовали. Жизненно важные органы не были повреждены.

Сейчас зверь ежедневно ездит перевязки и сидит на специальной диете.

Читайте также:

Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

#кот
#семья
#удар
#обстрел
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын известной писательницы сбил пять человек и сбежал за границу при помощи матери
17-летний сын известной писательницы Ток сбил пятерых человек и сбежал в США
14 марта 2024, 17:13

Фото: istock / EvrenKalinbacak

Несовершеннолетний сын известной турецкой писательницы Эйлем Ток сбил нескольких человек и сбежал за границу с помощью матери. Из-за действий 17-летнего Тимура Джихантимура, пострадали четыре человека, а один скончался. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.
Все произошло в Стамбуле 1 марта около 23:30. Находившийся за рулем юноша сбил пятерых человек, которые стояли на островке безопасности и пытались починить квадроцикл. Четверых госпитализировали, одному из пострадавших не удалось сохранить жизнь.

По данным издания, Ток тайно вывезла сына с места ДТП на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее супруга Айше Серен Сатаоглу. 4 марта женщина дала показания сотрудникам полиции, а через неделю, 11 марта, была арестована.

Писательница с сыном уехали в Египет, а оттуда — в США. Мужу Ток запретили выезжать из страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч подготовил запрос об экстрадиции Джихантимура.

Читайте также:

Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

#дтп
#сша
#жизнь
#страны
#египет
#ток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избитая в Дмитрове женщина-таксист: «Никто передо мной не извинился»
14 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Женщина-водитель такси, избитая мужчиной на дороге в подмосковном Дмитрове, прокомментировала ситуацию, отметив, что перед ней никто не принёс извинений, а всё, что говорит нападавший, — ложь.
Отмечается, что сам нападавший после инцидента в полиции указал, что счёл, что за рулём такси – хулиганы из-за того, что машина часто притормаживала перед ним.

«Я затормозила лишь раз — припарковаться у обочины и забрать пассажира. Правил я не нарушала. Когда этот человек бил по стеклу, он видел, что за рулём девушка, с мужчиной меня не перепутаешь. <…> Ни мужчина, ни его семья передо мной не извинились. Суд и закон пусть решают, какое наказание он должен понести», — пояснила в беседе с RT пострадавшая.

А пенсионер на самокате из Петербурга отсудил 700 тыс. рублей за ДТП с погрузчиком. Так, в 2021 году водитель погрузчика не предоставил дорогу пенсионеру и сбил мужчину. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Пенсионеров России», суд вынес решение о наказании виновника аварии в виде трехлетнего лишения свободы и испытательным сроком в два года, а после невозмещении пенсионеру причинённого ущерба, обязал выплатить мужчине 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая.

Читайте также:

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла
#суд
#дтп
#такси
#наказание
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В петербургской квартире взорвался электросамокат, пострадали двое
14 марта 2024, 15:24

Фото: istockphoto/grafoto

Накануне, 13 марта, на улице Лизы Чайкиной в Санкт-Петербурге произошёл сильный пожар, в результате которого два человека были госпитализированы с сильными ожогами. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв электросамоката во время его подзарядки.
Огонь охватил площадь три квадратных метра, сообщает «Фонтанка.ру». Во время пожара пострадали два мужчины, которых госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Одного из них товарищи вынесли из горящей квартиры на руках. В тушении огня были задействованы 15 бойцов пожарно-спасательного расчёта и три единицы специальной техники. Возгорание было ликвидировано через 40 минут.

По предварительным данным, в квартире жили курьеры службы доставки. Или же помещение было для них базой и перевалочным пунктом. Окончательно причину пожара выяснят техники-эксперты и правоохранители.

Читайте также:

В Подмосковье ликвидируют крупный пожар на складе

В Петербурге полыхает мощный пожар в районе аэропорта

В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали
#квартиры
#эксперты
#возгорание
#мужчины
#пожар
#электросамокат
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупную партию «человеческих лиц» задержали на российско-эстонской границе
ФТС обнаружила в рюкзаке у приезжего из Эстонии 7 килограммов силиконовых лиц
14 марта 2024, 14:19

Фото: istock / Chalabala

В Ленинградской области на границе с Эстонией таможенники задержали мужчину с силиконовыми лицами. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как сообщает издание, 90 силиконовых муляжей человеческих лиц обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП «Ивангород». Общий вес «лиц» достигает 7,4 килограмм.

Сам гражданин пояснил, что модели он купил в России для доставки в Эстонию. При этом владелец любопытных товаров сообщил, что декларации на провоз товаров у него нет, а чек он не сохранил. Сотрудники таможни решили, что он везёт муляжи к себе на продажу, поэтому изъяли всё.

В отношении мужчины возбуждено дело по административной статье.

Ранее стало известно, что таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
#дело
#мужчины
#сотрудники
#таможня
#эстония
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки
112: В Твери загорелся утеплитель на фасаде строящейся многоэтажки
14 марта 2024, 13:35

Фото: iStock/Muhammad Tahreer Abbas

В Твери в недостроенной многоэтажке вспыхнул утеплитель на фасаде здания. Происшествие привлекло внимание местных жителей, которые засняли страшные кадры на камеры своих телефонов, сообщает 112.
Сегодня жители Московского района Твери могут увидеть настоящее «фаер-шоу» — на Бурашевском шоссе на здании недостроенной многоэтажки полыхает утеплитель. Площадь возгорания достаточно приличная, практически в высоту самой новостройки.

Жители начали снимать пожар на камеры своих смартфонов, страшные кадры быстро распространились в сети. От охваченной пламенем постройки в небо валит черный дым.

По предварительным данным, пострадавших нет, рабочие успели выбежать на улицу. Причины возгорания устанавливаются.




Читайте также:

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри
#пожар
#112
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО
14 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Фигурант дела в канун Международного Женского Дня 8 марта не нашел ничего лучше, чем избить женщину, которая работает водителем в такси. Ситуация произошла во время движения на автостраде на улице Советской.

Мужчина ехал на пассажирском сиденье в машине со своей дочерью и посчитал, что такси не уступило им дорогу. Остановив свое транспортное средство, мужчина вышел из машины и, разбив стекло, начал наносить телесные повреждения женщине-водителю. Позже хулиган сообщил, что принял ее за мужчину.

Злоумышленник покинул место происшествия, но через несколько минут вернулся и принес извинения пострадавшей. Очевидцы происшествия сняли все на видео и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Был составлен протокол о нарушении, мужчина свою вину признал, однако очень настаивал на своем заключении под домашний арест, а не под стражу. Теперь до 11 мая он будет находиться в СИЗО.

Читайте также:

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
#происшествие
#женщины
#наказание
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области
Пенсионерке отрубили голову ради ограбления в Нижегородской области
14 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/blinow61

Неизвестные пытали пенсионерку, а потом отрубили ей голову ради старинных монет и антиквариата неуточненной ценности. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, тело 69-летней женщины было обнаружено в ее частном доме в Ветлуге на улице Горького. У пенсионерки были связаны руки, отрублена голова, а на теле были сильные следы побоев. Предполагается, что женщину пытали, чтобы она рассказала, где хранит свои ценности.

Полиция обнаружила у пенсионерки множество старинных вещей, в том числе монеты. Однако ценность их не установлена. В настоящее время личность преступников не установлена. Ведутся необходимые следственные действия.

Читайте также:

В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку

Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры обессиленную пенсионерку

«Заставили подметать»: Парикмахерская, где мастер «наказала» пенсионерку, закрылась
#полиция
#ценности
#женщины
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла
14 марта 2024, 12:08

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Более 20 упаковок сливочного масла попытался вынести из одного из подмосковных магазинов 32-летний житель Реутова, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу нажатой тревожной кнопки. На месте они выяснили, что мужчина подошёл к магазинным холодильникам, выбрал сливочное масло определённой марки, сложил 21 упаковку товара в рюкзак и попытался выйти из магазина, не заплатив. Охранник заметил это и включил тревогу», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали неудачливого злоумышленника и доставили в отделение полиции. Там мужчина сознался, что похитил масло, чтобы потом его продать. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Читайте также:

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри

СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
#кража
#росгвардия
#подмосковье
#московская область
#происшествие
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф