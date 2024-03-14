Москвич столкнул свою подругу под поезд в метро

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В Москве задержали мужчину, который столкнул свою знакомую под поезд в метро. Об этом в своем Telegram-каналe сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии в Москве. Мужчина и его спутница выясняли отношения и после он решил, что лучшим аргументом в ссоре будет столкнуть девушку под приближающийся состав электропоезда.
Машинист смог быстро отреагировать на внеплановую ситуацию и применил экстренное торможение. Девушка не пострадала физически, но морально от пережитого стресса явно потрясена.
Очевидцы происшествия задержали мужчину до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о возбуждении против хулигана уголовного дела.
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Машинист смог быстро отреагировать на внеплановую ситуацию и применил экстренное торможение. Девушка не пострадала физически, но морально от пережитого стресса явно потрясена.
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Мария Федоровцева