Москвич три года насиловал собственную дочь

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В Москве мужчина на протяжении трех лет насиловал собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Тогда родительница отправила ее к психологу, после посещения которого стало известно о причинах подобного состояния подростка. Женщина незамедлительно обратилась в полицию и написала заявление. Мужчину задержали 4 марта. Против него возбудили уголовное дело.
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Элина Позднякова