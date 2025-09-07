В Крыму туристку унесло на сапборде в море

07 сентября 2025, 09:25

В Крыму спасли туристку из Москвы, унесенную на сапборде в море

Фото: iStock/Dushlik

Спасатели Крыма эвакуировали туристку из Москвы, которую ветром унесло в открытое море на сапборде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.