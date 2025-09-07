В Крыму туристку унесло на сапборде в море
В Крыму спасли туристку из Москвы, унесенную на сапборде в море
Спасатели Крыма эвакуировали туристку из Москвы, которую ветром унесло в открытое море на сапборде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
Инцидент произошел на городском пляже в Сакском районе республики. Из-за сильного отжимного ветра москвичка оказалась в 4 километрах от берега. Осознав, что самостоятельно вернуться на сушу не получится, она незамедлительно связалась со службой спасения.
Специалисты МЧС оперативно прибыли на место и эвакуировали женщину на берег. Благодаря профессионализму спасателей ситуацию удалось успешно разрешить.
Читайте также: