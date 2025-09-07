На Алтае трое приятелей похитили и избили односельчанина

07 сентября 2025, 10:19

На Алтае осудили трех мужчин, похитивших знакомого

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

В Тальменском районе Алтайского края суд вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим своего односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.