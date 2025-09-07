На Алтае трое приятелей похитили и избили односельчанина
В Тальменском районе Алтайского края суд вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим своего односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
В конце октября прошлого года в одном из сел Тальменского района произошел инцидент. Двое местных жителей вступили в конфликт, после чего один из них решил отомстить своему оппоненту.
Он привлек к преступлению двух знакомых. Вечером они подъехали к дому потерпевшего, выманили его на улицу и силой затолкали в багажник автомобиля. Мужчину вывезли в лесополосу, где его избил инициатор нападения.
Злоумышленников удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд вынес приговор, фигуранты получили от пяти до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
