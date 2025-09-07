В Подмосковье водитель электросамоката спровоцировал массовое ДТП — видео
В Московской области водитель электросамоката спровоцировал цепную аварию с участием трёх транспортных средств. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
Согласно предварительной информации, мужчина, управлявший электросамокатом, начал манёвр, не убедившись в отсутствии помех. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Газель», который двигался по своей полосе.
От удара «Газель» потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там она совершила лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Водителя электросамоката, которого признали виновником ДТП, доставили в медицинское учреждение. Опубликованная запись с видеорегистратора показывает момент аварии: на кадрах видно, как «Газель» задевает самокатчика во время движения.
Ранее сообщались подробности ужасного ДТП с детьми под Дмитровом.
Читайте также: