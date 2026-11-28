Москвич удовлетворял себя в вагоне метро прямо перед лицом сидящей пассажирки
В столице мужчина занялся самоудовлетворением в вагоне метро прямо перед лицом сидящей пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Чрезвычайное происшествие случилось в первой половине ноября на станции «Китай-город» фиолетовой линии Московского метрополитена. Днём мужчина подошёл вплотную к сидящей пассажирке, достал половой член и начал удовлетворять себя прямо перед лицом девушки.
Москвичка подала на мужчину заявление в полицию. Выяснилось, что гражданин работает кладовщиком, у него есть несовершеннолетний ребёнок. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток. С 27 ноября фигурант находится в спецприёмнике.
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