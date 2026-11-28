На горе Чегет в Кабардино-Балкарии под лавиной погиб фрирайдер
В Кабардино-Балкарии на горе Чегет под лавиной погиб фрирайдер. Как сообщает Telegram-канал Baza, поиски продолжались почти час, но спасти гражданина не удалось.
Трагедия произошла в районе Ближних Юг. Группа экстремалов заметила место схода лавины, а рядом с ним — двух мужчин. Выяснилось, что под снегом находится их товарищ, который катался в компании друзей.
Они первыми увидели след лавины и поняли, что произошла беда, так как приятель не вышел на связь. Спортсмены сразу же начали поиски, позже к ним подключились спасатели. Через 40 минут фрирайдера нашли без признаков жизни. Реанимация не дала результата.
Ранее сообщалось о происшествии в Москве. Там ребёнок провалился под лёд на очистных сооружениях.
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